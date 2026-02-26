МВД Кубы сообщило о признании задержанных с катера в террористических намерениях

Задержанные с катера, который вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, признались в террористических намерениях. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе президенции и правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики.

«Согласно предварительным показаниям задержанных, они намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в публикации в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ).

Уточняется, что задержанная лодка, зарегистрированная во Флориде, перевозила 10 вооруженных лиц. Кроме того, у задержанных изъяли автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и камуфляжную форму.

«Все участники являются кубинскими гражданами, проживающими в Соединенных Штатах. Большинство из них имеют известную криминальную и насильственную историю», — добавили в МВД Кубы.

Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.

Позже газета The New York Times отметила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. Рубио, в свою очередь, добавил, что сотрудники администрации США непричастны к инциденту.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ