Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Стало известно об участии мирных жителей Димитрова в выявлении позиций ВСУ

Боец Колисов: жители Димитрова помогали ВС РФ выявлять позиции ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Мирное население города Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР) участвовало в выявлении позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщил штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов.

«Были там гражданские, которые помогали нам, подсказывали, где сидит противник, пункты управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.)», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в основном боевики ВСУ оборудовали пункты управления дронами в частном секторе. Украинские военные пытались оставлять свои позиции, однако это пресекалось ударами артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ и приводило к их гибели.

Служба с поиском: как расчеты «Мавиков» ведут разведку под Константиновкой
Дроноводы помогают штурмовикам преодолеть оборону ВСУ, насыщенную противотанковыми рвами и мощными укрепрайонами

Президент РФ Владимир Путин, посещая один из пунктов управления объединенной группировки войск, 27 декабря отметил храбрость и мужество военнослужащих, которые освободили Димитров. Он поздравил российских бойцов и офицеров, освобождавших Димитров, с завершением этой операции.

