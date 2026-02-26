Стало известно об участии мирных жителей Димитрова в выявлении позиций ВСУ
Мирное население города Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР) участвовало в выявлении позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщил штурмовик 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Николай Колисов.
«Были там гражданские, которые помогали нам, подсказывали, где сидит противник, пункты управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.)», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что в основном боевики ВСУ оборудовали пункты управления дронами в частном секторе. Украинские военные пытались оставлять свои позиции, однако это пресекалось ударами артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ и приводило к их гибели.
Президент РФ Владимир Путин, посещая один из пунктов управления объединенной группировки войск, 27 декабря отметил храбрость и мужество военнослужащих, которые освободили Димитров. Он поздравил российских бойцов и офицеров, освобождавших Димитров, с завершением этой операции.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ