Рубио рассказал о видении Трампом договора по ядерному оружию
Американский лидер Дональд Трамп считает, что любой договор по ядерному оружию должен включать Россию, Китай и США. Об этом 25 февраля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны — Соединенные Штаты, Россия и Китай», — сказал он в ходе беседы с журналистами.
По словам Рубио, такое соглашение было бы хорошим для всего мира, но США не могут «принуждать» кого-либо к заключению договоров.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс 4 февраля сообщил, что США намерены работать с Россией и Китаем, чтобы сократить количество ядерного оружия в мире. По его словам, это единственный способ достичь мира и стабильности.
