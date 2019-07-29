Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки

Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что одна из игравших во дворе, 12-летняя девочка почувствовала боль в спине. При осмотре у нее обнаружилась ранка между лопатками.

«Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили, что потерпевшая играла с другими детьми во дворе дома на улице Тихоокеанской. По словам очевидцев, детям сделал замечание мужчина, посчитавший их игру слишком шумной», — говорится в сообщении полиции.

Полиция провела проверку и установила подозреваемого — 70-летнего местного жителя, который, по его словам, дунул в сторону детей из металлической трубки кусочком твердого пластилина, чтобы проучить их за игнорирование замечаний.

24 июля следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по подросткам в Благовещенске. Двое несовершеннолетних получили травмы. Инцидент произошел в районе КПП. По данным следствия, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из ружья по группе подростков.