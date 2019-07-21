Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел в 4-м Вятском переулке. Неизвестный выстрелил в группу людей, распивавших на улице спиртные напитки, из травматического пистолета.

Как пишет ТАСС, пострадавшие получили незначительные травмы спины и рук, после осмотра врачами госпитализация им не понадобилась.

Нападавший с место происшествия скрылся, его поисками занимается полиция. Причины выясняются.

17 июля мужчина приревновал бывшую возлюбленную к новому молодому человеку и устроил стрельбу из травматического оружия в районе дома по улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы.