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Мужчина обстрелял автобус из-за конфликта на дороге в Киеве

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Фото: TAСС/DPA/Boris Roessler
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Возле станции метро «Академгородок» в Киеве водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил в рейсовый автобус. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте главного управления национальной полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел из-за дорожного конфликта. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время полиции удалось задержать стрелявшего, водитель рейсового автобуса отказался писать заявление.

В начале июля на западе Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в двух девушек за отказ познакомиться. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в районе Минской улицы. Отмечается, что с девушками пыталась познакомиться компания из четырех молодых людей.

Получив отказ, один из них произвел в их сторону выстрелы предположительно из травматического оружия. Ведется розыск злоумышленников. Девушкам госпитализация не потребовалась.

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