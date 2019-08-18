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Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство москвички на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по столице Юлию Иванову.

Инцидент произошел вечером 16 августа. По версии следователей, женщина была на прогулке с ребенком в коляске. Она заметила мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ругался с жильцами дома.

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета. Потерпевшая была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время подозреваемый 1977 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала Иванова, уточнив, что мужчине в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

15 февраля сообщалось, что мужчину обстреляли из травматического пистолета у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле BMW X6 с грязными номерами.

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