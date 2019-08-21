Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре

Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 21 августа, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на Ставропольской улице. В ходе конфликта между группой молодых людей неизвестный несколько раз выстрелил в 27-летнего мужчину.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 27-летний мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.