Суд арестовал устроившего стрельбу в Котельниках

Суд 16 августа арестовал мужчину, который накануне устроил стрельбу в одном из заведений сферы услуг в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

52-летний мужчина пришел в магазин (по первоначальным данным, в парикмахерскую), где работает ушедшая от него жена, чтобы попытаться вернуть ее. Узнав, что ее нет на месте, он принялся стрелять в потолок из охотничьего ружья. Посетители и сотрудники заведения успели выбежать на улицу, а мужчина забаррикадировался в здании.

Переговоры с мужчиной вели сотрудники полиции и Росгвардии. Ему даже передали коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров. После задержания мужчину вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли в отдел. В результате инцидента никто не пострадал, пишет «Федеральное агентство новостей».

В пятницу его допросили сотрудники полиции. Как сообщили в региональном управлении МВД, открывший стрельбу — уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он находился в состоянии алкогольного опьянения в момент нападения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.