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Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в городе Котельники, в микрорайоне Белая Дача. По словам очевидцев, мужчина пришел в парикмахерскую, чтобы выяснить отношения со своей бывшей девушкой, которая там работает. Узнав, что она отсутствует на месте, он выстрелил в потолок. Когда сотрудники и посетители выбежали оттуда, он забаррикадировался в помещении. По данным телеканала «360», мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают полицейские и группа захвата, здание оцеплено. Со злоумышленником ведутся переговоры, сообщает телеканал «Звезда». Правоохранители также эвакуировали находящееся в том же доме отделение почты. Информации о пострадавших не поступало.

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