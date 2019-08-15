Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в городе Котельники, в микрорайоне Белая Дача. По словам очевидцев, мужчина пришел в парикмахерскую, чтобы выяснить отношения со своей бывшей девушкой, которая там работает. Узнав, что она отсутствует на месте, он выстрелил в потолок. Когда сотрудники и посетители выбежали оттуда, он забаррикадировался в помещении. По данным телеканала «360», мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают полицейские и группа захвата, здание оцеплено. Со злоумышленником ведутся переговоры, сообщает телеканал «Звезда». Правоохранители также эвакуировали находящееся в том же доме отделение почты. Информации о пострадавших не поступало.