Пять человек погибли при стрельбе в игровом клубе в Чили

В результате стрельбы в зале игровых автоматов в Чили погибли пять человек. Об этом сообщает радиостанция BioBio со ссылкой на источники в местной полиции.

ЧП произошло 8 августа в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго. По словам очевидцев, стрелять по посетителям стал вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, всего он произвел в помещении не меньше 42 выстрелов.

По предварительным данным, причиной послужил конфликт, который произошел у нападавшего незадолго до этого на улице возле здания. Полиция ведет розыск преступника. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники, пишет «Ридус».

Ранее 9 августа сообщалось, что в США задержали мужчину с винтовкой в руках и в бронежилете.