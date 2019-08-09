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Пять человек погибли при стрельбе в игровом клубе в Чили

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Фото: Global Look Press/Jorge Villegas
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В результате стрельбы в зале игровых автоматов в Чили погибли пять человек. Об этом сообщает радиостанция BioBio со ссылкой на источники в местной полиции.

ЧП произошло 8 августа в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго. По словам очевидцев, стрелять по посетителям стал вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, всего он произвел в помещении не меньше 42 выстрелов.

По предварительным данным, причиной послужил конфликт, который произошел у нападавшего незадолго до этого на улице возле здания. Полиция ведет розыск преступника. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники, пишет «Ридус».

Ранее 9 августа сообщалось, что в США задержали мужчину с винтовкой в руках и в бронежилете.

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