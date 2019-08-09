Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул из-за закона о контроле за оружием

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с официальной просьбой отозвать из летних каникул сенат конгресса, чтобы тот мог рассмотреть законопроект об ужесточении контроля над оружием, сообщает в пятницу, 9 августа, «РИА Новости».

Накануне с открытым письмом аналогичного содержания выступили мэры 214 американских городов, передает телеканал NBC News.

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в Дейтоне. Там девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.