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СМИ обвинили Трампа в безразличии к трагедиям в США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американские СМИ обрушились с критикой на президента США Дональда Трампа из-за его реакции на случаи массовых убийств в городах Дейтон и Эль-Пасо.

Так, сайт The Daily Beast обвинил президента в безразличии к трагедии.

«Трамп глух к необходимости быть порядочным и умышленно игнорирует роль, которую должны играть президенты США во время национального траура», — приводит цитату «Газета.ру».

В другом материале отмечается, что Трамп якобы попытался на фоне трагедии выставить жертвой себя, так как во время речи критиковал демократов и говорил о несправедливом отношении к нему.

При этом на все случаи массовой стрельбы политик отреагировал по рутинному сценарию, дав предписанный ответ, пообещав задействовать законодательство и навестив пострадавших.

В начале августа за сутки в трех американских штатах в результате расстрелов погибли 29 человек.

4 числа в городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний молодой человек расстрелял 20 посетителей супермаркета, еще 26 пострадали.

В ночь на воскресенье в Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек в результате очередной стрельбы. 16 были госпитализированы.

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