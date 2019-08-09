СМИ обвинили Трампа в безразличии к трагедиям в США

Американские СМИ обрушились с критикой на президента США Дональда Трампа из-за его реакции на случаи массовых убийств в городах Дейтон и Эль-Пасо.

Так, сайт The Daily Beast обвинил президента в безразличии к трагедии.

«Трамп глух к необходимости быть порядочным и умышленно игнорирует роль, которую должны играть президенты США во время национального траура», — приводит цитату «Газета.ру».

В другом материале отмечается, что Трамп якобы попытался на фоне трагедии выставить жертвой себя, так как во время речи критиковал демократов и говорил о несправедливом отношении к нему.

При этом на все случаи массовой стрельбы политик отреагировал по рутинному сценарию, дав предписанный ответ, пообещав задействовать законодательство и навестив пострадавших.

В начале августа за сутки в трех американских штатах в результате расстрелов погибли 29 человек.

4 числа в городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний молодой человек расстрелял 20 посетителей супермаркета, еще 26 пострадали.

В ночь на воскресенье в Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек в результате очередной стрельбы. 16 были госпитализированы.