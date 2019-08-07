В ООН призвали США активнее бороться с расизмом

Эксперты ООН выразили соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Техасе и Огайо и призвали Вашингтон усилить борьбу с расистской идеологией.

Специалисты обратили внимание властей США на то, что стрелки, совершавшие в Штатах массовые убийства придерживались в соцсетях риторики «дегуманизирующей людей на основе расы, религии и этнической принадлежности».

«Соединенные Штаты должны признать прямое влияние расизма, ксенофобии и нетерпимости на продвижение насилия и создание атмосферы страха и нестабильности в общинах этнических и религиозных меньшинств», — цитирует ТАСС председателя Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения Ахмед Рейд.

Кроме того, в ООН подчеркнули, что политики, использующие «ненавистнические речи ради получения поддержки со стороны населения», сами становятся соучастниками следующего за этим насилия.

3 августа в городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний американец открыл стрельбу в супермаркете Walmart. Погибли 22 человека, среди которых 8 мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. Накануне нападавший разместил манифест с призывом не пускать мексиканских мигрантов в Техас.

В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27.