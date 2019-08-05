Кандидат в президенты США со смехом отреагировал на стрельбу в Техасе

С улыбкой прокомментировал стрельбу в Техасе кандидат в президенты США от демократической партии Бето О'Рурк.

Об этом сообщила «Газета.ру» в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что на видео с записью речи, где О'Рурк выражал соболезнования погибшим, политик пытается сдерживать смех и улыбку.

Мнения пользователей Сети разделились — кто-то назвал сенатора социопатом, кто-то считает такую реакцию защитным механизмом.

3 августа в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу из автомата. Число погибших достигло 22 человек, еще 25 раненых остаются в лечебных учреждениях.

Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер страны Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом бывший госсекретарь США и кандидат на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост президента.