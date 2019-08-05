Прямой эфир

Кандидат в президенты США со смехом отреагировал на стрельбу в Техасе

0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С улыбкой прокомментировал стрельбу в Техасе кандидат в президенты США от демократической партии Бето О'Рурк.

Об этом сообщила «Газета.ру» в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что на видео с записью речи, где О'Рурк выражал соболезнования погибшим, политик пытается сдерживать смех и улыбку.

Мнения пользователей Сети разделились — кто-то назвал сенатора социопатом, кто-то считает такую реакцию защитным механизмом.

3 августа в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу из автомата. Число погибших достигло 22 человек, еще 25 раненых остаются в лечебных учреждениях.

Ближайшие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер страны Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом бывший госсекретарь США и кандидат на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв стрельбы в Техасе выросло до 21
Техасскому стрелку грозит смертная казнь

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017