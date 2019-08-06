В Торонто семь человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе

В канадском Торонто неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе. Семь человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии, сообщает Global News во вторник, 6 августа.

Сообщается, что инцидент произошел в клубе District 45 в ночь на 5 августа. Во время стрельбы в заведении находились порядка 250 человек. Полиция опрашивает свидетелей происшествия. О злоумышленнике, открывшем стрельбу, пока ничего не сообщается.

Как сообщил глава полиции Торонто Марк Сондерс, помимо инцидента в клубе в ночь на понедельник в городе было зафиксировано 11 происшествий со стрельбой. Всего за выходные 16 человек попали в больницы с огнестрельными ранениями, отмечает CBC.

Мэр города Джон Тори назвал эту вспышку насилия «совершенно неприемлемой». Он призвал население помочь полиции информацией о возможных виновниках этих инцидентов. Он также поставил вопрос о запрете на ношение оружия, который городской совет уже обсуждал в июне.

4 августа стрельба произошла в трех американских городах. В Эль-Пасо (штат Техас) пострадали 25 человек, 22 погибли. В Дейтоне (Огайо) 32 человека пострадали, девять погибли, стрелок был убит. В Чикаго (Иллинойс) в результате стрельбы пострадали семь человек.