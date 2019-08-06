Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

Президент США Дональд Трамп посетит город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы погибли и пострадали люди. Как сообщает во вторник, 6 августа, Fox News, о визите главы государства рассказал мэр города Ди Марго.

Сообщается, что визит Трампа назначен на среду, 7 августа. По словам Марго, он разговаривал с главой государства по телефону и тот подтвердил намерение посетить Эль-Пасо.

Информации о том, посетит ли Трамп город Дейтон (штат Огайо), где также произошла стрельба, приведшая к человеческим жертвам, нет.

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне. В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.