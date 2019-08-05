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Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия после стрельбы в трех штатах

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия. Такое предложение он опубликовал в Twitter в понедельник, 5 августа, после того как страну потрясли три инцидента со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали люди.

«Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться жестких проверок биографических данных, возможно, объединив это с крайней необходимой реформой в сфере иммиграции», — написал американский лидер.

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Ужесточения правил при продаже оружия добиваются демократы, тогда как республиканцы выступают за ужесточение миграционной политики.

Заявления Трампа в соцсети тут же подверглись критике. Некоторые пользователи отметили, что стрельба в Техасе, Огайо и Иллинойсе никак не связана с нелегальными мигрантами. Другие отметили, что имеющиеся законы относительно миграции и продажи оружия нужно не ужесточать, а должным образом исполнять.

За сутки в трех американских штатах произошла стрельба. 4 августа жертвами первого, самого массового убийства в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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