Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе

СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).

На снимке, опубликованном KTSM 9 News, видно, как мужчина с автоматом в руках входит в здание торгового центра Cielo Vista Mall. По данным телеканала NBC, к настоящему моменту полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса. Ранее сообщалось, что был задержан еще один человек, однако его роль в преступлении пока не установлена.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl