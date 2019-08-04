Прямой эфир

Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе

0
Фото: twitter.com/KTSMtv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).

На снимке, опубликованном KTSM 9 News, видно, как мужчина с автоматом в руках входит в здание торгового центра Cielo Vista Mall. По данным телеканала NBC, к настоящему моменту полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса. Ранее сообщалось, что был задержан еще один человек, однако его роль в преступлении пока не установлена.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (20:00 мск) в районе ТЦ Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо. По состоянию на текущий момент известно по меньшей мере о 19 погибших. Еще не менее 40 получили ранения.

Официальных данных о числе жертв по-прежнему нет, полиция пока подтвердила смерть только одного человека. По информации «РИА Новости», более 20 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщает, что данных о погибших россиянах нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе
СМИ сообщили о 19 погибших при стрельбе в Техасе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017