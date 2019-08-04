Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе

СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).

На снимке, опубликованном KTSM 9 News, видно, как мужчина с автоматом в руках входит в здание торгового центра Cielo Vista Mall. По данным телеканала NBC, к настоящему моменту полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса. Ранее сообщалось, что был задержан еще один человек, однако его роль в преступлении пока не установлена.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) 3 августа 2019 г.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (20:00 мск) в районе ТЦ Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо. По состоянию на текущий момент известно по меньшей мере о 19 погибших. Еще не менее 40 получили ранения.

Официальных данных о числе жертв по-прежнему нет, полиция пока подтвердила смерть только одного человека. По информации «РИА Новости», более 20 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщает, что данных о погибших россиянах нет.