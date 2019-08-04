СМИ сообщили о 19 погибших при стрельбе в Техасе

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого 21-летнего мужчину по имени Патрик Крузиус. Был задержан еще один человек, но, как отмечает NBC, его роль в произошедшем пока не установлена.

При этом официальных данных о числе жертв по-прежнему нет. Как сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, в результате инцидента погибло «множество людей».

Полиция пока подтвердила смерть только одного человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на американское телевидение.

«Я не могу подтвердить (информацию о 19 погибших — Ред.). Мне известно только об одном погибшем», — сказал представитель полиции Эль-Пасо Роберт Гомес, пояснив, что могут быть «многочисленные жертвы».

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщает, что по состоянию на текущий момент данных о погибших россиянах нет.

«По сообщению департамента полиции Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа... пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в Twitter российской дипмиссии.

Сообщения о стрельбе стали появляться в субботу, 3 августа, примерно в 11:00 по местному времени (20:00 мск). На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал новости о трагедии в Эль-Пасо.

«Ужасная стрельба... Сообщения очень плохие, много убитых. Работаем совместно с федеральными и местными властями, а также с правоохранительными органами», — написал Трамп.