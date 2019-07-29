В Калифорнии на фестивале еды произошла стрельба

В американском штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. Об этом 29 июля сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в американском городе Сан-Хосе в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет.

На место незамедлительно прибыли полиция и сотрудники скорой помощи. По информации портала BNO News, в результате стрельбы пострадали 11 человек. Они получили серьезные ранения. Однако на данный момент точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

По словам очевидцев, погибли семь человек. Среди них есть ребенок.

28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек.