В Башкирии патологоанатом в морге расстрелял мужа умершей женщины. Об этом 27 июля сообщил портал gtrk.tv.

Инцидент произошел, когда местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в отделение и закатил скандал. Он пожелал забрать труп своей недавно скончавшейся супруги. После отказа у него разгорелся конфликт с патологоанатомом, который в результате применил травматический пистолет, произведя три выстрела.

Пьяный мужчина получил ранение, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку случившегося.

23 июля сообщалось, что у покойницы пошла кровь во время отпевания в московском храме.