Прямой эфир

В Башкирии патологоанатом в морге расстрелял мужа умершей женщины

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии патологоанатом в морге расстрелял мужа умершей женщины. Об этом 27 июля сообщил портал gtrk.tv.

Инцидент произошел, когда местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в отделение и закатил скандал. Он пожелал забрать труп своей недавно скончавшейся супруги. После отказа у него разгорелся конфликт с патологоанатомом, который в результате применил травматический пистолет, произведя три выстрела.

Пьяный мужчина получил ранение, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку случившегося.

23 июля сообщалось, что у покойницы пошла кровь во время отпевания в московском храме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самозанятые смогут организовывать похороны при помощи онлайн-касс
В Сети раскритиковали совместивших свадьбу и похороны молодоженов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017