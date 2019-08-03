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Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

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Фото: TASS/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас, США).

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Как отмечается, администрация главы государства следит за развитием событий.

«Президент поговорил с генеральным прокурором (США Уильямом. — Ред.) Барром и (губернатором штата Техас. — Ред.) Греггом Эбботом», — уточнили в пресс-службе.

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, Техасе. Сообщения очень плохие, много убитых. Работаем совместно с федеральными и местными властями, а также с правоохранительными органами», — написал Трамп в Twitter.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек, 30 получили ранения, передает KFOX14 со ссылкой на полицию. Официально эти данные пока не подтверждены.

Сообщения о стрельбе стали появляться примерно в 11:00 по местному времени (20:00 мск). По предварительной информации, полиция задержала троих человек, передает телеканал CNN.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего.

2 августа сообщалось, что неизвестный застрелил шесть человек в столице Хорватии.

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