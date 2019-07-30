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Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи

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Фото: twitter.com/Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi)
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Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.

Нападение произошло в магазине торговой сети Walmart в городе Саутхейвен. Тела жертв были обнаружены в разных местах: одно внутри магазина, второе на его парковке. Подозреваемый в атаке также убит.

Кроме того, ранен полицейский, в пуленепробиваемый жилет которого попала пуля. Мотивы действий нападавшего на данный момент неизвестны.

Ранее во вторник пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин. Стрельба произошла в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт 28 июля.

Сначала полиция в Лейк Холли обнаружила тела мужчины и женщины. Позднее в соседнем Лафайетте в доме членов семьи одной из жертв нашли еще троих погибших.

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