У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

19-летний Сантино Уильям Леган, подозреваемый в стрельбе на кулинарном фестивале Gilroy Garlic Festival в Калифорнии, был вооружен легально купленным карабином СКС. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил шеф полиции Скотт Смити, пишет CNN.

В ходе пресс-конференции он назвал карабин «автоматом типа АК-47». Шеф полиции добавил, что оружие было приобретено в штате Невада 9 июля этого года.

По последним данным, жертвами стрелка стали три человека: шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек в возрасте до 30 лет. Число пострадавших достигло 12. Сам стрелок был убит, его мотивы на данный момент остаются неизвестными. Полиция не исключает, что Леган действовал не один и в деле может появиться второй подозреваемый.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся кулинарные соревнования.