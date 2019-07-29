Прямой эфир

У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

0
Фото: REUTERS/Alexandria Sage
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

19-летний Сантино Уильям Леган, подозреваемый в стрельбе на кулинарном фестивале Gilroy Garlic Festival в Калифорнии, был вооружен легально купленным карабином СКС. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил шеф полиции Скотт Смити, пишет CNN.

В ходе пресс-конференции он назвал карабин «автоматом типа АК-47». Шеф полиции добавил, что оружие было приобретено в штате Невада 9 июля этого года.

По последним данным, жертвами стрелка стали три человека: шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек в возрасте до 30 лет. Число пострадавших достигло 12. Сам стрелок был убит, его мотивы на данный момент остаются неизвестными. Полиция не исключает, что Леган действовал не один и в деле может появиться второй подозреваемый.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся кулинарные соревнования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии на фестивале еды произошла стрельба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017