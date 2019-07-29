СМИ сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии
По меньшей мере три человека погибли и еще 12 пострадали при стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, сообщает 29 июля газета The New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко.
Стрельбу по посетителям гастрономического фестиваля открыли два человека, сообщает The Washington Times. По данным издания, один из стрелков убит, второго разыскивает полиция.
Инцидент произошел неподалеку от Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск).
Ранее СМИ сообщали об одном стрелке и 11 пострадавших, при этом число пострадавших, в том числе не при стрельбе, по данным журналистов, может составлять десятки человек.
Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США.
28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек и еще 11 пострадали.