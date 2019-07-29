СМИ сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии

По меньшей мере три человека погибли и еще 12 пострадали при стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии, сообщает 29 июля газета The New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко.

Breaking News: At least three people were killed and several more were injured in a shooting at a garlic festival in Gilroy, Calif., a city official said.https://t.co/KayZCjrBck — The New York Times (@nytimes) July 29, 2019

Стрельбу по посетителям гастрономического фестиваля открыли два человека, сообщает The Washington Times. По данным издания, один из стрелков убит, второго разыскивает полиция.

UPDATE ... city council member says 3 killed in shooting attack on #GilroyGarlicFestival ... one gunman reported dead

- https://t.co/vH5cMhwMmp - @washtimes — The Washington Times (@WashTimes) July 29, 2019

Инцидент произошел неподалеку от Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск).

Ранее СМИ сообщали об одном стрелке и 11 пострадавших, при этом число пострадавших, в том числе не при стрельбе, по данным журналистов, может составлять десятки человек.

Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США.

28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек и еще 11 пострадали.