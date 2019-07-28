Не менее семи человек ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает 28 июля Eyewitness News.

Инцидент произошел на детской площадке, точное количество пострадавших уточняется.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Hey @RepJeffries, JUST NOW, THERE ARE 7 PEOPLE SHOT, 2 LIKELY TO EXPIRE AT HEGEMAN AVE X CHRISTOPHER ST. INSTEAD OF BEING BUSY WITH IMPEACHMENT, CLEAN UP YOUR DISTRICT. pic.twitter.com/neQxmpCbD3 — J F (@JFNYC1) July 28, 2019

В сентябре 2018 года в Нью-Йорке произошло нападение в детском саду. Нападавшая женщина использовала холодное оружие. Шесть человек получили серьезные ранения, трое из них дети.