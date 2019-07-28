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Не менее семи человек ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

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Фото: Depositphotos
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Как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает 28 июля Eyewitness News.

Инцидент произошел на детской площадке, точное количество пострадавших уточняется.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В сентябре 2018 года в Нью-Йорке произошло нападение в детском саду. Нападавшая женщина использовала холодное оружие. Шесть человек получили серьезные ранения, трое из них дети.

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