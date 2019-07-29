Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Калифорнии
Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США.
Об этом 29 июля сообщил сотрудник телеканала KSBW Кристофер Салас со ссылкой на данные полиции.
Салас уточнил, что не все ранения могут быть связаны со стрельбой.
Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.
На месте происшествия работают полицейские и медики.
Стрелок еще не задержан, место инцидента остается небезопасным.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Также поступала неподтвержденная информация о семи погибших.
Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся кулинарные соревнования.
28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек и еще 11 пострадали.