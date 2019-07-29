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Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Калифорнии

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Фото: Courtesy of Twitter @wavyia/Social Media via REUTERS
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Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США.

Об этом 29 июля сообщил сотрудник телеканала KSBW Кристофер Салас со ссылкой на данные полиции.

Салас уточнил, что не все ранения могут быть связаны со стрельбой.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

На месте происшествия работают полицейские и медики.

Стрелок еще не задержан, место инцидента остается небезопасным.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Также поступала неподтвержденная информация о семи погибших.

Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся кулинарные соревнования.

28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек и еще 11 пострадали.

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