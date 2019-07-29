Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Калифорнии

Не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США.

Об этом 29 июля сообщил сотрудник телеканала KSBW Кристофер Салас со ссылкой на данные полиции.

According to Gilroy police, the scene is still active after as many as 60 have been injured in an active shooter situation — Christopher Salas (@KSBWChristopher) July 29, 2019

Салас уточнил, что не все ранения могут быть связаны со стрельбой.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл в 17:30 (3:30 мск). По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

На месте происшествия работают полицейские и медики.

Стрелок еще не задержан, место инцидента остается небезопасным.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Также поступала неподтвержденная информация о семи погибших.

Основанный в 1979 году, Gilroy Garlic Festival является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся кулинарные соревнования.

28 июля сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек и еще 11 пострадали.