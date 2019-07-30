Пять человек погибли в результате стрельбы в США

Пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин.

Как сообщает телеканал ABC News, стрельба произошла в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт 28 июля.

Сначала полиция в Лейк Холли и обнаружила тела мужчины и женщины, передает «Федеральное агентство новостей».

Позднее в соседнем Лафайетте в доме членов семьи одной из жертв нашли еще трех погибших.

29 июля один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы на съемках видеоклипа рэп-группы в американском городе Филадельфия.