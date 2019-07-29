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В США произошла стрельба на съемках клипа рэп-группы

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Lev Radin
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Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы на съемках видеоклипа рэп-группы в американском городе Филадельфия. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает AP.

Отмечается, что 21-летнему погибшему выстрелили в голову, он скончался на месте происшествия. Трое пострадавших в возрасте от 22 до 23 лет находятся в критическом состоянии, двое остальных стабильны.

На данный момент полиции не удалось задержать стрелка. Имена исполнителей или название группы не уточняется.

Ранее в понедельник не менее 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в США. Инцидент произошел в калифорнийском городе Сан-Хосе в парке Гилрой-хилл. По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет. Они рассказали, что преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

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