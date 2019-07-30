Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека погибли и как минимум 12 получили ранения в воскресенье, 28 июля, после стрельбы на ежегодном Фестивале чеснока в американском Гилрое (штат Калифорния), сообщили в городском совете. По словам властей, это предварительные цифры.

Шесть человек были доставлены в региональную больницу Сент-Луиса, а еще пять человек поступили в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли. Также сообщается о двух госпитализированных в медицинский центр Стэнфорда.



По словам очевидцев, было слышно около 20 выстрелов. Нападавшего молодого человека, которому на вид около 20 лет, ликвидировали. Данные о личности подозреваемого пока не разглашаются. В полиции рассказали, что у преступника мог быть сообщник. Власти пока не получили подтверждения этой информации.