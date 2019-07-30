Прямой эфир

Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

0
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли и как минимум 12 получили ранения в воскресенье, 28 июля, после стрельбы на ежегодном Фестивале чеснока в американском Гилрое (штат Калифорния), сообщили в городском совете. По словам властей, это предварительные цифры.

Шесть человек были доставлены в региональную больницу Сент-Луиса, а еще пять человек поступили в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли. Также сообщается о двух госпитализированных в медицинский центр Стэнфорда.


По словам очевидцев, было слышно около 20 выстрелов. Нападавшего молодого человека, которому на вид около 20 лет, ликвидировали. Данные о личности подозреваемого пока не разглашаются. В полиции рассказали, что у преступника мог быть сообщник. Власти пока не получили подтверждения этой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие
В США произошла стрельба на съемках клипа рэп-группы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017