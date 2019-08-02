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Неизвестный застрелил шесть человек в столице Хорватии

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Фото: vecernji.hr/Marin Tironi/PIXSELL
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Шесть человек погибли в результате стрельбы в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает Vecernji List со ссылкой на представителей местной полиции.

Тела с огнестрельными ранениями были найдены в районе Кайзерица. Убийство, по предварительным данным, совершил мужчина, который позже скрылся в неизвестном направлении.

Как предполагается, мотивом преступления могла стать ревность подозреваемого к бывшей жене и ее новому спутнику, передает «РИА Новости» в пятницу, 2 августа.

По неофициальным данным, среди погибших четыре несовершеннолетних, при этом, сообщается, что стрельбу пережил семимесячный ребенок, который в настоящий момент доставлен в больницу с ранениями.

30 июля пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин. Ицидент произошел в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт 28 июля.

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