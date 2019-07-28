Лучше — где их нет: рай и ад по разные стороны Рио-Гранде

В Мексике разгорается небывалый миграционный кризис в связи с нескончаемыми потоками беженцев из Центральной Америки. Этот кризис имеет прямое влияние на отношения Мехико и Вашингтона и грозит вылиться в гуманитарную катастрофу , которую США не хотят, а Мексика не может предотвратить. Эксперт РИСИ Игорь Пшеничников разбирался, кому выгоден миграционный кризис на границе.

Река забирает жизни

— Четыре иммигранта, включая младенца и двух малолетних детей, пропали без вести, после того как их плот перевернулся, когда они пытались пересечь реку Рио-Гранде, чтобы оказаться в Техасе, — сообщил руководитель пограничного патруля Дэвид Вера. — Мигранты часто тонут в водах Рио-Гранде, их число увеличилось с октября 2018 года, в связи с тем что целые семьи из стран Центральной Америки пытаются пересечь реку, часто на самодельных и переполненных плотах. Только в секторе Del Rio с октября 2018 года по настоящее время пограничный патруль спас более 200 человек — в девять раз больше, чем годом ранее. При этом пять мигрантов утонули.

Подобные сообщения в сводках новостей из района реки, которая служит естественной границей между Мексикой и США в районе американского штата Техас, регулярно появляются как по ту, так и по другую сторону Рио-Гранде.

Мигранты Пограничный патруль оказывает помощь мигранту, который пытался самостоятельно переправиться через реку Рио-Гранде Фото: Global Look Press/White House

Либеральная американская печать, которая использует любой повод уколоть президента Трампа и изощренно противостоит его попыткам обуздать поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, не упускает возможности выдавить слезу у местной публики . Недавно в американской, а затем и во всей мировой прессе была опубликована характерная фотография: на снимке — прибитые к берегу тела отца и его маленькой дочки, утонувших в Рио-Гранде при попытке переплыть реку и попасть в США.

Понятно, что это ужасная трагедия. Но кто в ней виноват: законы США или те, кто пытается их обойти с риском для жизни? Между тем подтекст публикации такой: в этом виноват Трамп, поскольку не дает «латинос» свободно въехать в США и потому те отчаянно бросаются в бурные воды пограничной реки, чтобы проникнуть в Америку нелегально.

Преднамеренно организованный исход

Караваны иммигрантов, формирующиеся в Гондурасе, Сальвадоре и Гватемале, на протяжении последнего года непрерывно тянутся через Мексику к американской границе. С первого взгляда картина видится так: ужасающая нищета, неспособность и нежелание властей решать проблемы бедности, разгул организованной преступности — и всё это, помноженное на сознание безысходности, вынуждает тысячи гондурасцев, сальвадорцев и гватемальцев оставлять родные места в надежде найти счастье в США, которые из Центральной Америки представляются раем.

Между тем не всё так прямолинейно. Караваны беженцев были собраны в одночасье и лавиной двинулись из Центральной Америки на север, через Мексику в США . Для формирования караванов задействовались соцсети, без которых никто из их будущих беженцев и не знал бы, что есть возможность отправиться в Штаты в составе организованной группы. Использование современных информационных технологий, спонтанность и организованность процесса не оставляют сомнения в том, что у этого феномена есть закулисные организаторы. Кому это выгодно?

Мигранты «Караван мигрантов» из Гондураса движется в сторону США через Мексику Фото: TASS/Zuma

Есть серьезные подозрения, что вся эта история с движением караванов была сознательно спровоцирована кем-то из противников Трампа с целью создать головную боль для президента США и организовать стабильный информационный повод для постоянной и жесткой критики его антииммигрантской политики.

Кроме того, ранее жители Центральной Америки не были замечены в массовом исходе в США. Пересечь американо-мексиканскую границу пытались главным образом мексиканцы. Но теперь, в контексте нынешних событий, о мексиканских нелегалах даже не вспоминают.

Поставили на счетчик

Если изначально кто-то и дал первый импульс, то к настоящему моменту исход жителей Центральной Америки в США стал уже как бы объективным процессом, неким социальным феноменом. Поток иммигрантов превратился не столько в беду для Трампа, сколько в архипроблему для властей Мексики, которые так или иначе вынуждены принимать беженцев и подвергаться жесткому давлению со стороны США, требующих от Мехико самостоятельно решать эту проблему и не допускать беженцев к границе с США.

Мигранты Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Президент Трамп выдвинул ультиматум: если Мехико не примет «эффективные меры», чтобы разрешить миграционный кризис, введенные Вашингтоном с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары будут расти еще на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25% . Пошлины останутся на этом уровне до тех пор, пока «Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории». Для страны, которая считает американский рынок приоритетным, это будет означать полный экономический коллапс.

Мексика ответила резко. МИД, министерство экономики и министерство сельского хозяйства страны выступили с совместным заявлением, в котором предупредили США о возможном росте потока мигрантов в случае введения Вашингтоном новых пошлин на мексиканские товары . Это была открытая угроза и шантаж: «Без важных мексиканских усилий в миграционном вопросе США только в 2019 году получат на 500 тыс. переселенцев больше. Если будет осуществлено прискорбное введение пошлин, миграционные потоки станут еще более многочисленными, а обе экономики будут менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими — на внутренних».

Мексика в ужасе

Но долго огрызаться на американские демарши Мексика себе не позволила. До недавнего времени правительство страны сообщало, что в рамках соглашения о миграции с США будет начат процесс идентификации и регистрации беженцев при пересечении ее южной границы, со стороны Гватемалы. Но регистрация — это не предотвращение потока беженцев к американской границе. В конце концов мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард признал, что он «вероятно, откажет во въезде мигрантам, которые намерены пересечь Мексику по направлению к США, потому что они — проблема для нашей страны».

Мигранты Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Но пока реальных мер нет. Мигранты всё идут и идут. Мексиканские власти их пытаются задерживать «для регистрации» и «улаживания формальностей». Но реально никто их не тормозит. По данным Национального института по делам миграции, Мехико уже потратил на обустройство и поддержку беженцев из Центральной Америки более $30 млн, что на 50% превышает заложенные в госбюджете средства на эти цели. Министерство по делам Латинской Америки и Карибского бассейна признает, что у мексиканских властей нет даже примерного понимания цены решения миграционного кризиса в соответствии с требованиями администрации США. Никто в Мехико не может понять, на какие средства страна должна разбираться с прибывающими на ее территорию беженцами и как реально запретить им движение к границе с США.

Количество ходатайств о предоставлении убежища в Мексике в первой половине года достигло рекордного уровня. По последним данным мексиканской комиссии по оказанию помощи беженцам, за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано более 31 тыс. заявителей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно правительственному прогнозу, к концу этого года уже около 80 тыс. человек будут искать убежище в Мексике. В 2018 году таковых было почти 30 тыс. Но это только те, кто попросит убежище официально. Неофициально находящихся в стране беженцев значительно больше. С начала года, по данным правительства Мексики, в стране скопилось около 300 тыс. иммигрантов из Центральной Америки.

Америка никому не поможет

На днях администрация США распорядилась запретить въезд в страну иммигрантам, прежде не обратившимся с просьбой об убежище в третьей стране, из которой они пытаются въехать в США. Иными словами, просьба любого центральноамериканца разрешить ему въехать на территорию США не будет рассматриваться, если у него не будет прежде разрешения на пребывание в Мексике. Мексика снова возмутилась, мол, ее никто не спросил, хочет ли она, чтобы у нее просили убежище, и хочет ли она его давать.

Итак, миграционный кризис, который, судя по всему, был организован в целях свалить Трампа, расхлебывает Мексика . Белый дом не слышит просьб о помощи в решении проблемы. От планов дальнейшего строительства стены на границе с Мексикой Трамп не отказался. Более того, американские власти намерены усилить 2 тыс. военнослужащих группировку в 6 тыс. солдат, которые уже охраняют границу. Трамп отдал распоряжение отлавливать и высылать из США уже находящихся в стране нелегалов.

Мигранты Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis

Стержень избирательной кампании

Вопрос борьбы с нелегальной иммиграцией избран президентом США стержнем его кампании по переизбранию на пост главы Белого дома в 2020 году. И в этом его поддерживает вся «одноэтажная Америка» — тот самый электорат, который и привел Трампа в Белый дом. Его успех в борьбе с нелегальной иммиграцией, несомненно, позволит ему остаться в Белом доме на новый срок.

Объективно на руку Трампу играет то обстоятельство, что организованная преступность в США в последние годы получила характерную национальную окраску. Кроме самих иммигрантов как таковых американцы справедливо опасаются массового проникновения в США боевиков печально известного гангстерского картеля «Мара Сальватруча» (Mara Salvatrucha, известный также как MS-13). Он был организован в 1980-е годы в Лос-Анджелесе выходцами из Сальвадора и к сегодняшнему дню распространил зону своей деятельности на всю территорию США, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и даже Испанию.