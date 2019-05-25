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Суд запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Manis
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Федеральный суд штата Калифорнии ввел временный запрет на инициативу президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

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Инстанция постановила, что возведение заграждения не может осуществляться за счет бюджетных средств, так как эти действия противоречат принципам разделения полномочий власти, пишет «Газета.ру».

Речь идет об одном миллиарде долларов, который был выделен Пентагоном из оборонного бюджета в марте этого года. Эти деньги должны были пойти на строительство стены на границе между Мексикой и штатом Техас. Протяженность этого участка составляет 91 км, а решение судьи распространяется на чуть более 80 км забора в двух разных районах, замена которого должна была начаться в субботу, 25 мая.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

В начале апреля стало известно, что власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов по строительству стены на границе с Мексикой. Таким образом региональные власти пытаются заблокировать незаконную попытку администрации президента США профинансировать работы за счет бюджетных средств.

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