Миграционный король

Ситуация с мигрантами, незаконно прибывающими в Соединенные Штаты, получила неожиданное развитие. Президент Трамп, столкнувшись с волной критики, своим указом отменил норму, из-за которой тысячи детей нежелательных для Америки переселенцев разлучали с родственниками. Отличилась на фоне миграционного кризиса и жена главы администрации США Меланья — благодаря двусмысленному наряду. Почему Трамп, известный сторонник жесткой линии по отношению к мигрантам, пошел на уступки и какой может быть судьба тех, кто всё же добрался до «земли обетованной», разбирался портал iz.ru.

Достаточно нестандартное для своего обычно непримиримого подхода к любым вопросам решение принял на этой неделе президент США Дональд Трамп. Столкнувшись с волной международной критики, а также выступлениями оппозиции внутри страны — и даже внутри собственной семьи — глава государства своим исполнительным указом отменил практику разлучения семей нелегальных мигрантов. Трамп дал указание минюсту добиться изменения судебного предписания, которое два десятка лет назад было выдано одним из окружных судов Калифорнии. Теперь детям прибывших в Америку нелегалов — в основном из Мексики и стран Латинской Америки — оставаться вместе с другими членами семьи, которые были задержаны на территории США за незаконное пересечение границы.

О так называемой политике нулевой толерантности в отношении мигрантов Вашингтон объявил в апреле. Согласно этому подходу, дела всех задержанных мигрантов-нелегалов должны заключаться под стражу и подвергаться преследованию в судебном порядке. При этом их дети аресту не подлежат и должны помещаться в специальные центры содержания.

Однако по факту эта политика продержалась лишь несколько недель. Несовершеннолетних «перебежчиков» в Соединенных Штатах за несколько недель весны оказалось больше 2 тыс. Ситуация с детьми мигрантов, которых после задержания разлучали с родителями, получила мощный общественный резонанс, и обычно несговорчивому Трампу пришлось пойти на уступки.

Немаловажную роль в раскручивании скандала с мигрантами сыграли медиа. После обнародования данных об оставшихся без родителей юных переселенцах либеральные СМИ развернули против Белого дома мощную пропагандистскую кампанию, снабжая своих читателей и зрителей яркими аудиовизуальными материалами, уличающими американские власти в якобы бесчеловечном отношении.

Предъяви обществу «фото ребенка в клетке, аудиозапись, на которой хор детских голосов непонятно где и непонятно в связи с чем зовет мам и пап, получи эмоцию, а потом направь ее туда, куда хочешь», предлагает публицист Дмитрий Петровский. «Скажи «Трамп» — и весь гнев, весь ужас перейдет на него, — допускает он в материале, опубликованном RT. — Скажи «Путин» — и будет то же самое: адресат не важен, этот процесс не логический». Впрочем, «никакой механизм не идеален, и никакие психологические манипуляции, даже самые совершенные, не работают вечно», уверен Петровский. «Эмоции можно перегреть, состраданием — перекормить, и тогда объевшаяся публика рано или поздно начнет если не задавать вопросы, то хотя бы более бережливо дозировать свою эмпатию, оставляя ее только ближним: своей семье, своим людям, своему народу», — отмечает он.

Поучаствовало в кампании и такое уважаемое издание, как Time. Журнал поместил на обложку своего июльского номера фотоколлаж из фото маленькой плачущей девочки, нависающего над ним выглядящего равнодушным Трампа и заголовка «Добро пожаловать в Америку». Ребенка и его мать, уроженцев Гондураса, задержали на границе. И лишь немногим позднее The New York Times, пообщавшись с отцом девочки, ставшей символом бессердечности американских силовиков вообще и Трампа в частности, выяснила, что ребенка с матерью не разлучали. Ситуация стала еще одним примером того, как вызывающие сочувствие и жалость образы могут стать эффективным инструментом для медиа-кампаний на фоне возмущения широких народных масс тем или иным событием.

Тема равнодушия в рамках миграционного кризиса прозвучала и в еще одной неожиданной тональности — и тоже благодаря представителю президентского семейства. Сперва Стефани Гришэм, пресс-секретарь супруги Трампа Меланьи, в интервью CNN поведала о том, что первой леди Америки «больно видеть, как детей разлучают с семьями». Жена президента надеется, что обе представленные в конгрессе партии — Республиканская и Демократическая — «смогут совместно разработать эффективную миграционную реформу».

— Она уверена, что мы должны быть страной, которая следует всем законам, но в то же время и страной, которая правит сердцем, — процитировала Гришэм своего босса. Как отмечает телеканал, эта реакция Меланьи была примером «редкого заявления по политическим вопросам», которое допустила супруга главы американской администрации.

Поставила Меланья своего мужа в неудобную ситуацию и выбором странного наряда. Так, в конце недели она отправилась в район границы с Мексикой в Техасе, чтобы посетить один из центров для детей мигрантов. Сопровождавшие ее дотошные репортеры обратили внимание на выполненную белым цветом надпись на спине ее оливковой куртки: «На самом деле мне всё равно. А вам?» Наряд с таким принтом оказался крайне неоднозначным, и той же Гришэм пришлось оправдываться за модный выбор супруги президента:

— Это просто куртка. Никакого скрытого месседжа там нет. И после нынешнего важного визита в Техас я надеюсь, что СМИ не будут концентрироваться на ее гардеробе.

Свою версию значения надписи представил и сам президент Трамп, которого супруга — сознательно или случайно — в кризисный момент выставила в двусмысленном свете. По его утверждению, принт был адресован столь «любимым» президентом «фейковым СМИ» — изданиям, распространяющим критические по отношению к нему, а стало быть, недостоверные сведения. «Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей это теперь на самом деле всё равно», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!