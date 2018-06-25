Миграционный король

Ситуация с мигрантами, незаконно прибывающими в Соединенные Штаты, получила неожиданное развитие. Президент Трамп, столкнувшись с волной критики, своим указом отменил норму, из-за которой тысячи детей нежелательных для Америки переселенцев разлучали с родственниками. Отличилась на фоне миграционного кризиса и жена главы администрации США Меланья — благодаря двусмысленному наряду. Почему Трамп, известный сторонник жесткой линии по отношению к мигрантам, пошел на уступки и какой может быть судьба тех, кто всё же добрался до «земли обетованной», разбирался портал iz.ru.

Семейные ценности

Достаточно нестандартное для своего обычно непримиримого подхода к любым вопросам решение принял на этой неделе президент США Дональд Трамп. Столкнувшись с волной международной критики, а также выступлениями оппозиции внутри страны — и даже внутри собственной семьи — глава государства своим исполнительным указом отменил практику разлучения семей нелегальных мигрантов. Трамп дал указание минюсту добиться изменения судебного предписания, которое два десятка лет назад было выдано одним из окружных судов Калифорнии. Теперь детям прибывших в Америку нелегалов — в основном из Мексики и стран Латинской Америки — оставаться вместе с другими членами семьи, которые были задержаны на территории США за незаконное пересечение границы.

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О так называемой политике нулевой толерантности в отношении мигрантов Вашингтон объявил в апреле. Согласно этому подходу, дела всех задержанных мигрантов-нелегалов должны заключаться под стражу и подвергаться преследованию в судебном порядке. При этом их дети аресту не подлежат и должны помещаться в специальные центры содержания.

2018-06-19T232720Z_1172027951_RC14271D8A20_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Массовые акции протеста начались в Нью-Йорке после того, как стало известно, что американские власти разлучили с родителями и направили в спецприемники около 2 тыс. детей мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны со стороны Мексики Фото: REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-20T223238Z_1169692444_RC1F48541330_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Люди вышли на улицы с плакатами, призывающими к справедливому отношению к мигрантам Фото: REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-20T224224Z_1633890824_RC16E5E51990_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Тема борьбы с нелегальными мигрантами была одной из главных в предвыборной кампании Трампа, в 2018-м он объявил политику «нулевой толерантности к мигрантам» Фото: REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-19T164626Z_746655423_RC13552B6CB0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Решение забирать детей у родителей чиновники объясняли необходимостью предъявлять взрослым уголовные обвинения Фото: REUTERS/Mike Blake 2018-06-20T225103Z_501621139_RC193FA3DB70_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Марш протеста на улицах Нью-Йорка REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-19T232731Z_619164061_RC1A2EBE2190_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Многие пришли на акции протеста со своими детьми Фото: REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-19T163406Z_508897213_RC19A4189EA0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Против идеи забирать у родителей их детей ранее выступила даже первая леди страны Меланья Трамп, экс-первая леди страны Лора Буш назвала такую политику жестокой Фото: REUTERS/Mike Blake 2018-06-19T233008Z_1626716103_RC15F39EA450_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Представители Демократической партии США пришли к Капитолию в день проведения Дональдом Трампом закрытой встречи с республиканцами, чтобы выразить свой протест Фото: REUTERS/Joshua Roberts 2018-06-19T234328Z_395432039_RC1EE9B5CA40_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION В случае если ситуация не изменится, активисты пригрозили вывести на улицы десятки тысяч протестующих в конце июня Фото: REUTERS/Brendan McDermid 2018-06-19T232057Z_1137100210_RC134F3DE470_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Несмотря на подписание указа, Дональд Трамп пообещал продолжить политику «нулевой толерантности» по отношению к мигрантам в дальнейшем Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Однако по факту эта политика продержалась лишь несколько недель. Несовершеннолетних «перебежчиков» в Соединенных Штатах за несколько недель весны оказалось больше 2 тыс. Ситуация с детьми мигрантов, которых после задержания разлучали с родителями, получила мощный общественный резонанс, и обычно несговорчивому Трампу пришлось пойти на уступки.

Спасибо пятой власти

Немаловажную роль в раскручивании скандала с мигрантами сыграли медиа. После обнародования данных об оставшихся без родителей юных переселенцах либеральные СМИ развернули против Белого дома мощную пропагандистскую кампанию, снабжая своих читателей и зрителей яркими аудиовизуальными материалами, уличающими американские власти в якобы бесчеловечном отношении.

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Предъяви обществу «фото ребенка в клетке, аудиозапись, на которой хор детских голосов непонятно где и непонятно в связи с чем зовет мам и пап, получи эмоцию, а потом направь ее туда, куда хочешь», предлагает публицист Дмитрий Петровский. «Скажи «Трамп» — и весь гнев, весь ужас перейдет на него, — допускает он в материале, опубликованном RT. — Скажи «Путин» — и будет то же самое: адресат не важен, этот процесс не логический». Впрочем, «никакой механизм не идеален, и никакие психологические манипуляции, даже самые совершенные, не работают вечно», уверен Петровский. «Эмоции можно перегреть, состраданием — перекормить, и тогда объевшаяся публика рано или поздно начнет если не задавать вопросы, то хотя бы более бережливо дозировать свою эмпатию, оставляя ее только ближним: своей семье, своим людям, своему народу», — отмечает он.

Поучаствовало в кампании и такое уважаемое издание, как Time. Журнал поместил на обложку своего июльского номера фотоколлаж из фото маленькой плачущей девочки, нависающего над ним выглядящего равнодушным Трампа и заголовка «Добро пожаловать в Америку». Ребенка и его мать, уроженцев Гондураса, задержали на границе. И лишь немногим позднее The New York Times, пообщавшись с отцом девочки, ставшей символом бессердечности американских силовиков вообще и Трампа в частности, выяснила, что ребенка с матерью не разлучали. Ситуация стала еще одним примером того, как вызывающие сочувствие и жалость образы могут стать эффективным инструментом для медиа-кампаний на фоне возмущения широких народных масс тем или иным событием.

Супружеская неверность

Тема равнодушия в рамках миграционного кризиса прозвучала и в еще одной неожиданной тональности — и тоже благодаря представителю президентского семейства. Сперва Стефани Гришэм, пресс-секретарь супруги Трампа Меланьи, в интервью CNN поведала о том, что первой леди Америки «больно видеть, как детей разлучают с семьями». Жена президента надеется, что обе представленные в конгрессе партии — Республиканская и Демократическая — «смогут совместно разработать эффективную миграционную реформу».

— Она уверена, что мы должны быть страной, которая следует всем законам, но в то же время и страной, которая правит сердцем, — процитировала Гришэм своего босса. Как отмечает телеканал, эта реакция Меланьи была примером «редкого заявления по политическим вопросам», которое допустила супруга главы американской администрации.

Поставила Меланья своего мужа в неудобную ситуацию и выбором странного наряда. Так, в конце недели она отправилась в район границы с Мексикой в Техасе, чтобы посетить один из центров для детей мигрантов. Сопровождавшие ее дотошные репортеры обратили внимание на выполненную белым цветом надпись на спине ее оливковой куртки: «На самом деле мне всё равно. А вам?» Наряд с таким принтом оказался крайне неоднозначным, и той же Гришэм пришлось оправдываться за модный выбор супруги президента:

— Это просто куртка. Никакого скрытого месседжа там нет. И после нынешнего важного визита в Техас я надеюсь, что СМИ не будут концентрироваться на ее гардеробе.

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Свою версию значения надписи представил и сам президент Трамп, которого супруга — сознательно или случайно — в кризисный момент выставила в двусмысленном свете. По его утверждению, принт был адресован столь «любимым» президентом «фейковым СМИ» — изданиям, распространяющим критические по отношению к нему, а стало быть, недостоверные сведения. «Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей это теперь на самом деле всё равно», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Сижу на нарах

Все события последних дней дали Politico основания заявить о том, что «политика «нулевой толерантности» Трампа по сути мертва». Со ссылкой на осведомленного бывшего сотрудника министерства национальной безопасности США портал сообщил о том, что теперь Вашингтону придется использовать применявшийся ранее подход — «поймал и отпустил». Дело в том, что у властей просто нет достаточного количества мест для длительного содержания нелегалов. «В соответствии с отчетом, в 2018 году представленным в конгресс, у иммиграционной и таможенной службы США есть лишь 3326 коек в трех семейных центрах содержания, — пишет Politico. — По состоянию на 20 июня ведомство разместило там 2623 человека. Число членов семей мигрантов, которые ежемесячно задерживаются пограничной службой, измеряется тысячами».

Пока до конца не ясно, где именно предполагается содержать задержанных мигрантов с детьми и как предлагается взаимодействовать вовлеченным ведомствам — иммиграционной и пограничной службам, минюсту, минздраву и другим. На помощь им уже позвали военных. Как сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб уже провели оценку трех военных баз в Техасе и изучат еще один объект в Арканзасе. По словам Уайт, минздрав попросил военное ведомство «определить его возможности по предоставлению до 20 тыс. мест временного размещения для детей мигрантов без сопровождения». Для кого именно понадобятся эти места — уже задержанных несовершеннолетних нелегалов или для тех, кто пока лишь готовится пересечь американскую границу — пресс-секретарь Пентагона не уточнила.

Мечтать не вредно

Еще во времена предвыборной агитации Трамп обещал крайне жесткий подход к проблеме нелегальной миграции — собственно, это был один из козырей его избирательной кампании. Достаточно вспомнить хотя бы его планы по строительству стены на границе с Мексикой или высказывания о приезжающих в США мексиканцах, которых глава государства поголовно окрестил преступниками и насильниками.

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Нынешнее решение проблемы разделенных семей нелегальных мигрантов (их молодых представителей в США стали именовать «мечтателями»), похоже, носит временный характер. Белый дом пытался найти перманентный выход из ситуации, однако 21 июня палата представителей конгресса отклонила поддержанный консервативными политиками законопроект, касающийся как раз разлучения нелегалов-родственников и ряда других иммиграционных вопросов. Примечательно, что вместе с демократами против проголосовал и 41 республиканец. Палата также отложила, по меньшей мере на несколько дней, голосование по более умеренному варианту законопроекта. Оба документа, которые поддерживает Белый дом, предполагают создание стены на границе с Мексикой и сокращение притока легальных переселенцев в Соединенные Штаты.

От выборов к выборам

В итоге 22 июня Трамп через Twitter призвал своих однопартийцев отложить голосование по масштабной реформе в миграционной области до осени и провести его уже после промежуточных выборов в конгресс. В Белом доме рассчитывают, что по итогам правящая партия укрепит свои позиции и в нижней палате, и в сенате, где она обладает минимальным перевесом в голосах. Поэтому сейчас «республиканцам надо перестать тратить время на вопросы иммиграции», поскольку у демократов «нет намерений сделать хоть что-то для решения этой проблемы, существующей десятки лет», написал президент.

Впрочем, политикой главы государства, в том числе в отношении мигрантов, недовольны не только его политические оппоненты, но и некоторые республиканцы. Так, член палаты представителей Майк Коффман, например, призывал Трампа уволить старшего советника Белого дома Стивена Миллера, который является адептом жесткого подхода к делам мигрантов.

— В области прав человека творится бардак, — заявил законодатель, слова которого приводит Reuters. — Президенту предстоит навести порядок и уволить тех, кто несет за это ответственность.

Впрочем, если даже виновных найдут и накажут, проблема с нелегальной миграцией, которая в последние годы самым острым образом стоит не только в США, но и в Европе, вряд ли решится сама собой. Да и после ноябрьских выборов у новых или переизбравшихся членов конгресса наверняка найдутся другие дела, которые в глазах их избирателей — полноправных американцев — будут гораздо злободневнее.