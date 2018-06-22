Около 500 разлученных с родителями детей вернулись в семьи в США

Около 500 детей нелегальных мигрантов вернулись к своим родным в США после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей, нелегально пересекших границу.

По данным Министерства внутренней безопасности США, с 19 апреля по 31 мая около 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями, приехавшими в страну нелегально. О том, сколько из них сейчас находится под следствием, а сколько вернулось обратно неизвестно, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.

19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.