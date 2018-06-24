Более 500 детей иммигрантов в США вернулись к родителям

Более 500 детей иммигрантов, разлученных со своими родителями в США, вернулись в семью.

«Служба таможенного и пограничного контроля США воссоединила 522 беспризорных детей иностранцев под стражей, которые были разлучены со взрослыми, в рамках инициативы "нулевой терпимости"», — говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США, которое приводит «РИА Новости».

Воссоединение 16 детей было отложено из-за погодных условий, но встреча с родителями должна состояться в течение 24 часов.Также отмечается, что некоторые дети не будут возвращены родственникам в виду того, что взрослые могут угрожать безопасности ребенка или являются преступниками.

Ранее сообщалось, что временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планируется создать на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 19 апреля по 31 мая около 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями, приехавшими в страну нелегально. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.