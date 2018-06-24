Британия приготовилась к массовым протестам против Трампа‍

Британские власти усиливают меры безопасности в стране в связи с предстоящим визитом президента США Дональда Трампа и ожидают массовых акций протеста.

Визит американского лидера в Великобританию намечен на июль 2018 года. В это время безопасность Трампа будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции, пишет RT.

Основная задача правоохранителей — оградить главу Белого дома от возможных терактов и от запланированных массовых протестов. Демонстрации, по предварительным данным, коснутся противоречивой политики Трампа.

Так, решение разделять детей мигрантов от их родителей, которые нелегально пересекают границу с Мексикой, раскритиковали многие его союзники и противники. Британский премьер также осудила подобную практику, выразив «глубокую обеспокоенность».

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Сразу по его окончанию Трамп планирует посетить Британию с рабочим визитом. Отмечается, что аудиенция у королевы Елизаветы II назначена на 13 июля, предположительно, в Виндзорском замке.