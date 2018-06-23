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Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Дональд Трамп заявил, что за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился «больше, чем любой другой президент» в истории США за тот же срок.

Среди своих заслуг Трамп назвал низкие показатели безработицы и сокращение налогов. По его словам, показатели трудовой занятости находятся на самом высоком уровне за последние более чем 40 лет.

«Я очень горжусь этим», — сказал Трамп в интервью телеканалу TBN.

Также он положительно оценил свою политику в области внешней торговли, добавив, что предлагал странам ЕС и Канаде договориться о беспошлинной торговле, однако не был услышан.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что перенеся посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, он исполнил обещание, данное во время избирательной кампании в 2016 году.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города. Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в беспорядках на границе сектора Газа, достигло 114 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН.

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