Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Делегация Конгресса США планирует нанести в ближайшие дни визит в Россию. Программа предусматривает посещение Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, она будет включать членов Сената и Палаты представителей. В состав делегации войдут трое сенаторов-республиканцев (Ричард Шелби, Джон Кеннеди и Джон Хувэн) и конгрессмены.

«Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись», — приводит слова дипломата ТАСС.

При этом Антонов отметил, что впоследствии Россия рассчитывает на организацию ответного визита.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву на следующей неделе. По данным СМИ, он направляется в Россию для подготовки саммита России и Соединенных Штатов.

Трамп ранее рассказал, что может в скором времени провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже сказал, что встреча может состояться уже этим летом.



