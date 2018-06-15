Песков допустил проведение встречи Путина и Трампа летом

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться уже этим летом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не исключаем», — прокомментировал он заявление президента США о готовящейся встрече. При этом официальный представитель Кремля отметил, что конкретной информации о месте и времени проведения переговоров пока нет. Его цитирует «РИА Новости».

Ранее Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Кроме того, в Кремле отмечали, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры двух стран обсудили возможность организовать переговоры в Вене. Президент РФ также отметил, что он, как и Трамп, считает эту встречу целесообразной.