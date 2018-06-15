Трамп вновь выступил за возвращение России в состав G8

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, вновь заявил, что хотел бы видеть Россию в составе «большой восьмерки» (G8).

«Несколько лет тому назад [президент РФ Владимир] Путин был участником того, что называлось «группа восьми». Мне кажется, лучше, чтобы Россия находилась в [этом объединении мировых держав], а не вне», — приводит его слова ТАСС.

Хозяин Белого дома пояснил, что, как в случае с КНДР и другими странами, намного лучше, если США будут ладить с Россией.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.