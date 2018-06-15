Трамп назвал упустившего Крым президента

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ответственность за присоединение Крыма к России в результате референдума 2014 года несет экс-президент США Барак Обама.

«Президент Обама упустил Крым», — сказал в эфире телеканала CNN, передает «Интерфакс».

14 июня портал BuzzFeed со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с лидерами G7 признал, что Крым принадлежит России. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать данную информацию.

Также президент США заявлял, что формат G8 с участием России более содержательный, чем G7.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией и заявляет о намерении вернуть регион. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что голосование в Крыму не нарушило международного права, поэтому референдум является легитимным.