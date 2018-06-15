Песков отказался комментировать сообщения о словах Трампа про Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о словах американского лидера Дональда Трампа по поводу принадлежности Крыма, так как подтвердить или опровергнуть их достоверность нельзя.

«Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — цитирует Пескова «Газета.ру».

Саммит «большой семерки» состоялся в канадском Квебеке 8–9 июня. Как сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на источники, Трамп на встрече с лидерами G7 признал, что Крым принадлежит России, так как его жители говорят по-русски. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать данную информацию.

Кроме того, во время саммита президент США заявлял, что формат G8 (с участием России. — Ред.) более содержательный, чем G7.