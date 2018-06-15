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Песков отказался комментировать сообщения о словах Трампа про Крым

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о словах американского лидера Дональда Трампа по поводу принадлежности Крыма, так как подтвердить или опровергнуть их достоверность нельзя.

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«Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — цитирует Пескова «Газета.ру».

Саммит «большой семерки» состоялся в канадском Квебеке 8–9 июня. Как сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на источники, Трамп на встрече с лидерами G7 признал, что Крым принадлежит России, так как его жители говорят по-русски. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать данную информацию.

Кроме того, во время саммита президент США заявлял, что формат G8 (с участием России. — Ред.) более содержательный, чем G7.

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