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Белый дом отреагировал на сообщения о признании Трампом Крыма российским

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал Крым частью России.

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По ее словам, она в курсе, что об этом писали СМИ, но точной информацией не располагает.

«Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации», –– цитирует Сандерс «РИА Новости».

14 июня ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что на встрече с лидерами «Большой семерки» в Канаде Трамп заявил, что Крым принадлежит России, так как все жители полуострова говорят на русском языке.

При этом издание отметило, что пока не ясно, сказал ли Трамп это в шутку или это «свидетельствует о радикальном отходе президента от нынешней внешней политики США».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

Украина и ряд зарубежных стран отказываются признавать итоги голосования, считая полуостров украинской территорией.

Россия в свою очередь неоднократно указывала, что референдум прошел при соблюдении всех международных и демократических норм, не нарушил Устава ООН и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

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