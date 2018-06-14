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Трамп объяснил необходимость возвращения России в G7

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Фото: REUTERS/Adam Scotti/Prime Minister's Office
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«Большую семерку» необходимо вернуть к прежнему формату с участием России, так как четверть времени на прошедшем саммите в Канаде страны G7 потратили на обсуждение РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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В интервью телеканалу Fox News американский лидер отметил, что продуктивнее было бы вести дискуссии в присутствии президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал, разве не было бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде <…> если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Президент США подытожил, что личный диалог был бы лучше, чем общение по телефону.

При этом ответственность за исключение России из G8 Трамп возложил на своего предшественника Барака Обаму.

Россия покинула «большую восьмерку» в 2014 году. При этом Москва неоднократно отмечала, что «не цепляется» за G8 и делает акцент на других форматах, поэтому возвращение в «восьмерку» для РФ не принципиально.

G7 –– объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

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