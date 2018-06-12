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В сенате США заявили о живущем в России «советском зле»

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Фото: Global Look Press/DPA/Ron Sachs
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Возвращение России в G8 стало бы ошибкой, так как в стране продолжает жить «советское зло». С таким заявлением выступил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Так парламентарий отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией в формате «большой восьмерки».

«Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в путинской России. Он (президент России. — Ред.) не друг Соединенным Штатам. Он разрушает демократии повсюду и пытается это сделать у нас на заднем дворе», — сказал Грэм в эфире ABC News.

При этом сенатор заявил о необходимости ведения диалога с Москвой.

8 июня Трамп заявил, что Россия должна вернуться за стол переговоров «большой восьмерки», отметив, что формат G7 устарел и наиболее подходящим вариантом для переговоров является G20 или БРИКС.

В РФ на это в очередной раз заметили, что Москва «не цепляется» за G8 и делает акцент на других форматах.
G8 –– объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония, а до 2014 года и Россия. В настоящий момент саммиты собрания проходят в формате «семерки».

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