Меркель назвала условия возвращения России в G8

Возвращение России в «Большую восьмерку» возможно только при условии прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом завила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, западным странам необходима Россия для решения кризисов, но для того, чтобы вернуться в G8, необходим прогресс в деэскалации конфликта на востоке Украины, пишет RT.

6 июня, выступая в бундестаге, Меркель заявила, что диалог с Россией имеет важное значение для Германии, и отметила, что взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.

Также канцлер ФРГ сообщила, что возврат России в «Большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату «Большой семерки» было неизбежным.

Президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «Большой семерки», заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

Позже сообщалось, что комментарии Трампа по поводу России и G7 «удивили не только союзников США и политиков, но и Совет национальной безопасности» (СНБ) Белого дома. Отмечается, что высказывания президента США не были заранее запланированы.