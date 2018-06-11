Меркель считает себя сторонницей санкций в политике

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что является сторонницей санкционной политики, так как она приводит к переговорам, хотя иногда их приходится ждать годами, сообщает немецкая общественная телерадиокомпания ARD.

6 июня, выступая в бундестаге, Меркель заявила, что диалог с Россией имеет важное значение для Германии, и отметила, что взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.

Также канцлер ФРГ сообщила, что возврат России в «Большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату «Большой семерки» было неизбежным.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страны — участницы саммита «Большой семерки» договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости.

Кроме того, в итоговом коммюнике саммита G7 говорится, что лидеры «Большой семерки» призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение», а также пригрозили новыми ответными мерами.

Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату.