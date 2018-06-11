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Германия предупредила о расколе из-за предложения Трампа вернуть Россию в G8

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Фото: Global Look Press/DPA/Kay Nietfeld
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Заявление американского президента Дональда Трампа на саммите G7 о необходимости возвращения России и воссоздания G8 («большой восьмерки») грозит Европе новым расколом. Об этом заявил госсекретарь МИД Германии Нильс Аннен.

«Мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будут согласны с таким решением», — сказал Аннен в утреннем эфире телеканала ZDF, передает «РИА Новости».

Он также назвал предложение Трампа о возвращении России «провокацией». 

9 июня Трамп завил, что Россия должна вернуться в состав G8. По его словам, это сделало бы переговоры более продуктивными.

Россия перестала участвовать во встречах со странами Запада после возвращения Крыма в 2014 году. Тогда США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия отказались участвовать в работе G8 вместе с Россией и стали проводить встречи в формате G7. 

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